Bitcoin 78 bin doları aştı: Gözler yeniden 100 bin dolar seviyesinde

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, teknoloji sektöründeki yükselişin etkisiyle son iki ayda elde ettiği kazanımları genişletti. Çarşamba günü kaydedilen yükselişle birlikte Bitcoin, Şubat ayı başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yatırımcılar bir yandan teknoloji hisselerindeki ralliyi yakalamaya çalışırken, diğer yandan Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilmesinin oluşturabileceği daha elverişli piyasa koşullarını fiyatlıyor.

CoinDesk verilerine göre Bitcoin, yüzde 1,6 artışla 78 bin 45 dolar seviyesinde işlem gördü. Piyasadaki yükseliş diğer kripto varlıklara da yansıdı. Ethereum yüzde 2,4 oranında değer kazanırken, popüler altcoinlerden XRP ise yüzde 0,4 yükseldi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE PİYASA ETKİSİ

The Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İranlı liderler savaşı sona erdirmek için "birleşik bir teklif" sunana kadar Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın süreceğini ifade etti. Küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip bu geçiş noktasındaki aksama, piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor.

'JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİ YARATIYOR'

Barron’s’a değerlendirmede bulunan Nexo analisti Iliya Kalchev, "Jeopolitik gelişmeler, Bitcoin üzerinde belirleyici bir etki yaratıyor" ifadelerini kullandı. Kalchev, yatırımcıların söz konusu çatışmayı ve buna bağlı gelişmeleri, kripto para piyasasındaki oynaklıktan faydalanmak için fırsat olarak değerlendirdiğini belirtti.

RİSK İŞTAHI VE KÜRESEL PİYASALAR

Barış görüşmelerine ilişkin belirsizlikler devam etse de yatırımcıların riskli varlıklara yönelimi sürüyor. Çarşamba sabahı S&P 500 ve Nasdaq vadeli endekslerinde sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,8 oranında yükseliş görüldü.

Deutsche Bank stratejisti Jim Reid, "Trump’ın ateşkesi uzatma kararı, piyasalarda geceden bu yana bir toparlanma sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER 100 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Piyasalardaki toparlanma eğilimi en belirgin şekilde kripto paralarda hissediliyor. Yatırımcılar, mevcut yükseliş ivmesinin Bitcoin’i yeniden 100 bin dolar seviyesine taşıyıp taşımayacağını yakından izliyor.