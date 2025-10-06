Bitcoin, altın ve Japon hisse senetleri zirveye çıktı! Siyasi dalgalanmalar rekor getirdi...

Siyasi dalgalanmalar Nikkei, bitcoin ve altının rekor seviyelere yükselmesine neden oldu.

Japonya'nın Nikkei endeksi, Takaichi'nin cumartesi günü Liberal Demokrat Parti'nin liderlik oylamasında daha ılımlı Shinjiro Koizumi'yi geride bırakmasının ardından ilk kez 48.000'in üzerine çıktı ve mali teşvik beklentilerini artırdı.

Yen, 1 Ağustos'tan bu yana ilk kez yüzde 2'ye varan bir düşüşle 150'nin üzerine çıktı ve Euro karşısında yüzde 1,8'e varan bir düşüşle 176,25'e gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı.

Japonya'nın mali durumu hakkındaki endişeler, 30 yıllık devlet tahvillerinin getirisini tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkardı.

Aynı zamanda, kısa vadeli Japon devlet tahvillerinin getirisi, yatırımcıların Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımına ne zaman yeniden başlayacağına dair beklentilerini azaltmasıyla iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Piyasa, yıl sonuna kadar BOJ'un faiz artırımına gitme olasılığını cuma günü yüzde 68'den yüzde 41'e düşürdü.

Bir yıl önce Takaichi, BOJ'un faiz artırım kararını “aptalca” olarak eleştirmişti, ancak son zamanlarda daha ölçülü bir üslup kullanarak merkez bankası politikasının hükümetle uyumlu olması gerektiğini söylemekle yetindi.

MORGAN STANLEY RAPORU

Morgan Stanley ekonomistleri bir araştırma raporunda, “Bazı yatırımcıların, bir sonraki yönetimin aşırı mali genişleme politikası izleyeceği veya BOJ'a siyasi baskı uygulayacağı yönündeki endişelerinin abartılı olduğunu düşünüyoruz” diye yazdı ve Takaichi'nin tutumunun, BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın politika normalleşmesine yönelik “ihtiyatlı yaklaşımı” ile “yakından uyumlu” göründüğünü belirtti.

Çin anakarası, Güney Kore ve Tayvan dahil olmak üzere bölgedeki diğer büyük hisse senedi piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, salı günkü tatil öncesinde yüzde 0,7 düşüş kaydetti. Avustralya'nın referans endeksi yüzde 0,1 geriledi, ancak Yeni Güney Galler ve Queensland dahil olmak üzere birçok eyaletteki tatil nedeniyle işlem hacmi azaldı.

ABD S&P 500 vadeli işlemleri, nakit endeksinin cuma günü rekor seviyeye yükselmesinin ardından %0,3 artış gösterdi.

Pan-Avrupa STOXX 50 vadeli işlemleri, hisse senetlerinin rekor seviyelerde seyretmesiyle yatay seyretti.

ABD doları, Avrupa para birimleri karşısında bir miktar değer kazandı ve yen karşısındaki ivmesini kullanarak, geçen hafta bir dizi önemli para birimi karşısında yüzde 0,5 düşüşten toparlandı.

Euro yüzde 0,26 değer kaybederek 1,1714 dolara, sterlin ise yüzde 0,22 değer kaybederek 1,3440 dolara geriledi.

ALTINDA REKOR

Altın, yüzde 1,5'e varan bir artışla 3.944 doların biraz üzerinde rekor seviyeye ulaştıktan sonra son olarak 3.927 dolar civarında işlem gördü.

BİTCOİN'DE TARİHİ ZİRVE

Bitcoin, pazar günü 125.653,32 dolara sıçradıktan sonra 123.600 dolar civarında işlem gördü.

Standard Chartered Bank'ın dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, “Bu seferki kapanma önemli” dedi ve ardından “Bu yıl, bitcoin ‘ABD hükümeti riskleri’ ile işlem gördü, bu da en iyi şekilde ABD Hazine vadeli primiyle olan ilişkisiyle gösterilebilir” ifadelerini kullandı.

Kendrick son olarak “Bitcoin'in kapatma süresince yükseleceğini ve yakında 135 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyorum” dedi.

OPEC+, yaklaşan arz fazlasına ilişkin endişelerin devam etmesi üzerine, kasım ayından itibaren üretimi ekim ayındaki gibi günlük 137.000 varil artıracağını pazar günü açıkladıktan sonra petrol fiyatları yükseldi.

Toplantı öncesinde kaynaklar, Rusya'nın fiyatlar üzerinde baskı oluşturmamak için 137 bin varillik bir üretim artışını savunduğunu, ancak Suudi Arabistan'ın pazar payını daha hızlı geri kazanmak için bu rakamın iki, üç hatta dört katını tercih edeceğini söyledi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri %1,3 artışla varil başına 65,36 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Kalite ham petrolü %1,3 artışla 61,69 dolara yükseldi.