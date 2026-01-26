Bitcoin’de beş haftanın dibinden sert dönüş!

Bitcoin, gece saatlerinde son beş haftanın en düşük seviyesini test etmesinin ardından toparlanma eğilimine girdi. Piyasalarda gözler, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ile hafta boyunca duyurulacak büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına çevrildi.

FED FAİZ KARARI VE İLERİYE DÖNÜK MESAJLAR İZLENİYOR

Piyasa beklentileri, Fed’in faiz oranlarını sabit bırakacağı yönünde şekillenirken, karar metninde ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarında yer alabilecek olası faiz indirim sinyalleri yakından takip ediliyor. Ayrıca Donald Trump’ın önümüzdeki günlerde yeni Fed Başkanı adayını açıklamasının beklendiği ifade ediliyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN BİLANÇOLARI GÜNDEMDE

Bu hafta teknoloji sektöründe bilanço yoğunluğu yaşanacak. Tesla, Microsoft ve Meta çarşamba günü, Apple ise perşembe günü finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Söz konusu bilançoların, küresel risk iştahı üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER PİYASALARI ETKİLİYOR

ABD’de yeni bir hükümet kapanması ihtimali ile ABD ve Japon yetkililerin piyasaları destekleyici yeni adımlar atabileceğine yönelik beklentiler de belirsizlik unsurları arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, kripto para piyasalarında dalgalı seyrin sürmesine neden oluyor.

BITCOIN TOPARLANMA EĞİLİMİ GÖSTERDİ

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin, gün içinde 88 bin 224 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kripto para, önceki saatlerde 86 bin 21 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin, son işlemlerde yüzde 1,9 artışla 88 bin 110 dolar seviyesinden işlem görüyor.