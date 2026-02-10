Bitcoin'de psikolojik sınır kırıldı: Fiyatlar 70 bin doların altına indi!

Bitcoin’de düşüş eğilimi sürerken, kripto para piyasasında satış baskısı güç kazandı. Psikolojik açıdan kritik kabul edilen 70 bin dolar seviyesinin üzerinde kalamayan Bitcoin, gün içinde değer kaybını derinleştirdi.

SATIŞ BASKISI KRİPTO PARA PİYASASINA YAYILDI

Bitcoin fiyatı gün ortasında yüzde 2,35 düşüşle 68 bin 710 dolara gerilerken, Ethereum’daki kayıp daha sert oldu. Ethereum’un fiyatı yüzde 5,5 düşüşle 2 bin 5 dolara indi.

YATIRIMCI RİSKTEN KAÇIYOR

Wealth Club’dan Susannah Streeter, risk iştahındaki zayıflamayla birlikte yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığını ve Bitcoin’deki düşüşün diğer kripto paraları da aşağı çektiğini söyledi. Streeter, geçen haftaki sert satışların ardından sınırlı alımlar görülse de piyasa hissiyatının yeniden zayıfladığına dikkat çekti.

KURUMSAL TALEP ZAYIFLADI

Kripto paraların spekülatif varlıklar olduğuna işaret eden Streeter, yapay zekâ balonu endişeleri, olası yeni jeopolitik gerilimler ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisinin yatırımcı güvenini sarstığını ifade etti. Streeter, “Kurumsal talep de portföy ayarlamaları nedeniyle keskin şekilde soğudu ve bu da Bitcoin’in düşüşünü hızlandırdı” değerlendirmesinde bulundu.