Bitcoin'de sert düşüş: Kripto para piyasasında Çin etkisi!

Çin Merkez Bankası (PBoC), dijital varlık işlemlerinin ülke içinde yasadışı olduğuna ilişkin uyarısını yeniden yineledi ve özellikle stablecoin kaynaklı risklere dikkat çekti. Çok sayıda kurumun katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin "yasal ödeme aracı olmadığı" ve "piyasada para olarak kullanılamayacağı" bir kez daha belirtildi.

Açıklamada, yasadışı faaliyetlerle mücadele kapsamında sıkı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

KRİPTO PARA PİYASASINDA SERT DÜŞÜŞ

Bu gelişmelerin ardından kripto varlıkların toplam piyasa değeri 2,93 trilyon dolara geriledi. Piyasa değeri en yüksek kripto para olan Bitcoin’in fiyatındaki düşüş son 24 saatte yüzde 5’i aşarak, karar öncesi 92 bin dolar seviyesinden 85 bin 604 dolara kadar indi.

Ethereum’da da benzer düşüş görüldü. Karar sonrası Ethereum fiyatı 3 bin 53 dolardan 2 bin 806 dolara kadar geriledi.

ABD KAYNAKLI DÜZENLEYİCİ GELİŞMELERİN ETKİSİ SÜRECEK

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, Çin’in kripto para ticareti ve madenciliğini yasaklamış olmasına rağmen iki önemli dinamiğin öne çıktığını belirtti.

Eşelioğlu, Çin Merkez Bankası'nın stablecoin risklerine yönelik uyarılarını artırdığını, AML–KYC standartlarının karşılanmadığına dikkat çektiğini söyledi. Bu yaklaşımın finansal istikrar odaklı politika çerçevesiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Hong Kong’da daha açık bir düzenleyici ortam bulunsa da Pekin'in bazı tokenizasyon ve kurumsal stablecoin projelerine müdahale ettiğini aktaran Eşelioğlu, bu adımların bölgedeki faaliyetlerin sıkı şekilde kontrol edildiğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca dijital yuan projesinin hızla genişletildiğini ve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığını vurguladı.

ÇİN’DEN YAPILAN AÇIKLAMALARIN PİYASA ALGISINA ETKİSİ

Eşelioğlu, "Çin kripto varlıklara karşı yasaklayıcı ve temkinli duruşunu sürdürürken, bir taraftan da dijital para altyapısını güçlendirmeye devam etmesiyle kripto varlıklara karşı merkezileştirilmiş bir alternatif oluşturmaya odaklanmış durumda" dedi.

PBoC’nin kripto para ve stablecoin’lerin yasal ödeme aracı olmadığı yönündeki açıklamasının küresel piyasalarda belirsizlik algısını artırdığını belirten Eşelioğlu, "Çin gibi bir süper güçten gelen her açıklama, piyasada risk iştahı üzerinde kısa vadeli etki oluşturabiliyor. Bitcoin'deki geri çekilmede de Çin’den yapılan açıklamaların etkili olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Eşelioğlu, Çin’in kripto varlıklara yönelik tutumunun yeni olmadığını ve 2021’den bu yana süregelen politika çerçevesinin devam ettiğini hatırlatarak, "Bu nedenle fiyat üzerindeki etki kısa vadeli piyasa reaksiyonu olarak değerlendirilebilir. Orta ve uzun vadede Bitcoin ve diğer kripto paralar, küresel makroekonomik koşullar ve ABD merkezli düzenleyici gelişmeler tarafından şekillenmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.