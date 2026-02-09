Bitcoin'de sert düşüş sonrası toparlanma çabası: Analistler o seviyeyi işaret etti!

Bitcoin, geçen haftanın son günlerinde yaşanan sert dalgalanmaların ardından yeni haftaya toparlanma çabasıyla başladı. Kripto para, haftaya 70 bin doların üzerinde tutunarak girerken, ABD’de Bitcoin borsa yatırım fonlarına yönelik artan girişlerin piyasa duyarlılığında geçici bir iyileşme sağladığı değerlendiriliyor.

ABD Bitcoin ETF’lerine kaydedilen güçlü girişler, son düşüşlerin ardından yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başladığına işaret etti. Ancak analistler, piyasalarda temkinli duruşun sürdüğünü ve son dönemdeki sert satışların ardından belirsizliğin henüz tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor.

BİTCOİN TOPARLANMA ARAYIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Geçen hafta Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinden bu yana elde ettiği tüm kazanımları geri vererek 60 bin 33 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte kripto para, Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

Asya işlemlerinde toparlanma sinyalleri veren Bitcoin, 72 bin doların üzerini test ederek geçen haftaki sert dalgalanmalarda yaşadığı kayıpların bir bölümünü telafi etti. Günlük işlemlerde sınırlı bir yükseliş sergileyen Bitcoin, haftaya dalgalı ancak toparlanma eğilimiyle devam etti.

Ethereum cephesinde ise yatay seyre yakın bir görünüm öne çıktı. Piyasanın genelinde risk iştahının sınırlı kaldığı, yatırımcıların kısa vadeli yön konusunda netleşmediği gözlendi.

ANALİSTLER TEMKİNLİ İYİMSER

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, kripto piyasalarındaki son görünüme ilişkin değerlendirmesinde, “Kripto piyasaları istikrar kazandı ancak en kötünün geride kaldığından emin değiliz. 60 bin dolar aşağı yönde ana destek, yukarıda ise 75 bin doların aşılması ayı piyasasının sonunu işaret edebilir” ifadelerini kullandı.

FalconX APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty ise geçen haftaki sert satışların “spekülatif köpüğü temizlediğini” ve piyasanın artık “daha sağlam temeller üzerinde” işlem gördüğünü savundu.

IG Australia analisti Tony Sycamore da Bitcoin’in uzun vadeli teknik seviyelerin üzerinde kalmasının önemine dikkat çekerek, yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde yeni bir ivmenin oluşabileceğini belirtti.