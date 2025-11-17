Bitcoin'de yılın başından beri elde edilen kazançlar eridi!

Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde 6,5 ayın en düşük seviyesi olan 92 bin 988 doları gördükten sonra toparlanma çabasında ilerliyor.

RİSK İŞTAHI VE PİYASA ETKİLERİ

Risk iştahı zayıf kalırken, geçen hafta teknoloji hisselerinde değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentilerin azalması, risk algısını olumsuz etkiledi.

YATIRIMCILAR VERİ AKIŞINA HAZIRLANIYOR

Yatırımcılar, hükümetin yeniden açılmasının ardından sunulacak resmi veri akışına hazırlanıyor. Geciken eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporunun perşembe günü yayımlanması bekleniyor.

BITCOIN’DE SON DURUM

LSEG verilerine göre Bitcoin, gece yaşanan sert düşüş sonrası bu sabah 95 bin 904 dolara toparlandı. Saat 11.41 itibarıyla ise yüzde 1,43 artışla 95 bin 622 dolar seviyesinde işlem görüyor.