Bitcoin kritik seviyenin altında

10 Ocak 2022 Pazartesi, 17:48

Kripto para piyasalarında düşüş ivmesi devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 13'ü aşan gerileme gösteren Bitcoin 40 bin doların altını test etti.

Böylelikle Eylül ayından bu yana Bitcoin'de ilk kez 40 bin doların altı görüldü. Bitcoin’in üç ay önceki zirvesinden bu yanaki düşüşü de yüzde 40'ı aştı.

BloombergHT'nin haberine göre, piyasada son günlerde kriptoda yine balon tartışmaları gündeme gelmişti. Aralarında Michael Hartnett’in de olduğu BofA stratejistleri, merkez bankası sıkılaştırmalarıyla sadece kripto paralarda değil, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihsel olarak riskli varlıklardaki balonların “eş zamanlı olarak patladığını” belirtti.

Infrastructure Capital Advisors Portföy Yöneticisi Jay Hatfield de “Fed’den gelen likiditedeki azalma, hem öz sermaye risk priminin hem de faiz oranlarının yükselmesine neden olacak ve bu da, para kaybettiren teknoloji hisse senetlerine ve özellikle kripto para birimlerine yapılan momentum odaklı yatırımlar da dahil olmak üzere piyasadaki en riskli varlıkları orantısız bir şekilde etkilemeye devam edecek” değerlendirmesini yaptı.