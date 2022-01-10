Bitcoin kritik seviyenin altında
Kripto para birimi Bitcoin eylül ayından bu yana ilk kez 40 bin doların altını test etti.
Kripto para piyasalarında düşüş ivmesi devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 13'ü aşan gerileme gösteren Bitcoin 40 bin doların altını test etti.
Böylelikle Eylül ayından bu yana Bitcoin'de ilk kez 40 bin doların altı görüldü. Bitcoin’in üç ay önceki zirvesinden bu yanaki düşüşü de yüzde 40'ı aştı.
BloombergHT'nin haberine göre, piyasada son günlerde kriptoda yine balon tartışmaları gündeme gelmişti. Aralarında Michael Hartnett’in de olduğu BofA stratejistleri, merkez bankası sıkılaştırmalarıyla sadece kripto paralarda değil, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihsel olarak riskli varlıklardaki balonların “eş zamanlı olarak patladığını” belirtti.
Infrastructure Capital Advisors Portföy Yöneticisi Jay Hatfield de “Fed’den gelen likiditedeki azalma, hem öz sermaye risk priminin hem de faiz oranlarının yükselmesine neden olacak ve bu da, para kaybettiren teknoloji hisse senetlerine ve özellikle kripto para birimlerine yapılan momentum odaklı yatırımlar da dahil olmak üzere piyasadaki en riskli varlıkları orantısız bir şekilde etkilemeye devam edecek” değerlendirmesini yaptı.
Video Haberler
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
- Zamlı maaşlar için tarih belli oldu
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Memur ve emekliye ek zamma ilişkin yeni gelişme
- Ekonomistlerden 'Mayıs' uyarısı
- Fatih Terim dönemi sona erdi!
- Üniversite öğrencisi kadının 7. kattan düştüğü iddiası
- Şentop'un HDP çıkışı Nebati'yi kızdıracak
- Yerkel'e 93 bin TL maaş ve Mercedes!
- AKP'de dikkat çeken düşüş