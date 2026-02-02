Bitcoin son 10 ayın en düşük seviyesinde: Kripto para piyasasında 'kara tablo'!

Bitcoin, hafta sonu yaşanan satış baskısının ardından Asya işlemlerinde sert geriledi. En büyük kripto para birimi, sabah saatlerinde yüzde 2,5’e varan düşüşle 10 ayın en düşük seviyesi olan 74 bin 546 doları test etti. Toparlanma çabası gösteren Bitcoin, 75 bin doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Bitcoin, saat 10.39 itibarıyla yüzde 1,02 kayıpla 76 bin 535 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BITCOIN’DE 2018’DEN BU YANA EN UZUN DÜŞÜŞ SERİSİ

Ocak ayında yaklaşık yüzde 11 değer kaybeden Bitcoin, böylece üst üste dördüncü ayı da düşüşle kapatmış oldu. Bu tablo, 2018 yılında yaşanan krizin ardından görülen en uzun kayıp serisi olarak kayda geçti. Son gerileme, geçen hafta sonunda altının on yılı aşkın süredeki en sert düşüşünü yaşamasının ardından küresel piyasalarda artan dalgalanma ortamında gerçekleşti.

PİYASALARDA GÜVEN ENDİŞESİ

Orbit Markets’in kurucu ortağı Caroline Mauron, Bitcoin’deki teknik görünümün kritik seviyelere yaklaştığına dikkat çekti. Mauron, "Bitcoin, 2025 Nisan’daki Kurtuluş Günü sonrası görülen seviyelere yaklaşıyor. 2021’deki 70 bin dolar civarındaki zirvenin altına inilmesi uzun vadeli güven açısından ciddi bir darbe olur" değerlendirmesinde bulundu.