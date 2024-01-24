Bitcoin'de rekor beklentisi!

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:36

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:36

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin için 2024, hızlı başladı.

2023'ün ortalarından bu yana yoğun bir biçimde tartışılan ve Bitcoin fiyat hareketlerinde dalgalanmalara sebep olan Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu Bitcoin ETF'ye ilişkin onay kararı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından verildi.

Kripto para biriminin fiyatını çok kısa bir süre içinde iki yılın en yüksek seviyesi olan 49 bin dolar seviyelerine taşıyan bu gelişmenin ardından, işlem görmeye başlayan 11 spot Bitcoin ETF'ye yönelik nakit akışı da ilk günde 4,6 milyar dolar olarak ölçüldü.

Yerli kripto para borsası Bzetmex'in CEO'su Erdoğan Turan, son gelişmeleri değerlendirerek Bitcoin için 2024 tahminlerini paylaştı.

"BİTCOİN ETF'LER 2024'TE 50 İLA 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÇEKEBİLİR"

8 Ocak tarihinde müşterilerine bir not gönderen Standart Chartered'ın analistleri, 2024'te Bitcoin ETF'lerine 50 milyar ila 100 milyar dolarlık bir giriş beklediklerini yazdı. Analistler, 2025'e kadar bu rakamın 200 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyelini vurguladı. Kimi analistlere göre Bitcoin ETF'lerin ilk işlem gününde sıra dışı bir performans göstermedigini ifade eden Turan, “İlk günün işlem hacimleri ne olursa olsun, yaşanan gelişme çok uzun süredir bekleniyordu. Bu gelişme kriptoda yeni bir döneme işaret ediyor. Spot Bitcoin ETF, kripto para biriminin kurumsal ve yerleşik finansta da bir yatırım aracı olarak kabul görmesini tarihe not düşüyor. Öyle ki, bu piyasa değeri ve temelleri açısından öne çıkan diğer kripto para birimlerinin de çok yakında borsada işlem gören yatırım araçlarına dönüşmesini beraberinde getirebilir. Analist, Eric Balchunas, spot Ethereum ETF'inin mayısta onaylanması ihtimalinin yüzde 70 olabileceğine dikkat çekiyor. Tüm bu tahminler, Wall Street'in, geleneksel finansın kripto paraya olan yoğun ilgisine ve doğal olarak regülatif çerçevede de ilerlemelere sebep olacak" dedi.

"FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR"

Kripto para piyasalarının gidişatında sektör bazlı gelişmelerin yanı sıra makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin de etkili olduğunu dile getiren Turan, “Amerikan Merkez Bankası Fed'in son projeksiyonları, faiz artışlarında sona gelindiğini, 2024'te ise üç faiz indirimi yapılabileceğini gösteriyor. Fed'in 31 Ocak toplantısında bir indirim beklentisi görünmese de, bankanın kararlarına ilişkin yatırımcı beklentisini ölçen CME FedWatch'a göre 20 Mart'taki toplantıda ilk indirimin yapılması olasılığı yüzde 65 civarında fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimi döngüsüne girmesi, parasal sıkılaşmada gevşeme sinyalleri veriyor. Bir yandan da Bitcoin için ETF'lerden sonra 2024'ün en önemli gelişmelerinden biri sayılan yarılanma (halving) yaklaşıyor. Doğrudan Bitcoin arz talep dengesini etkileyen bu önemli olayın da fiyata olumlu etki edeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla tüm sinyaller 2024'ün Bitcoin için pozitif bir yıl olabileceğine işaret ediyor ve Bitcoin, 2024'ü yeni rekorlarla tamamlayabilir" diye konuştu.

“COŞKUYA KAPILMAMAK, RASYONEL KARARLARI İZLEMEK GEREK"

Bitcoin'in 2023'ü yüzde 150'nin üzerinde bir performansla kapatarak çok sık rastlanmayan bir başarıya imza attığını kaydeden Turan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bitcoin'in geleceği, hem mevcut göstergelere, hem analistlerin fiyat beklentilerine hem de küresel ekonomik gidişata göre parlak görünüyor. Ancak Bzetmex olarak yatırımcılara, coşkuya kapılmamalarını, piyasa gelişmelerini takip ederek rasyonel kararları izlemelerini öneriyoruz. Kolay arayüzü, kullanıcı dostu mobil uygulamaları ve yüksek güvenlik önlemleriyle 20'den fazla işlem çiftinde kripto para alım satımı olanağı sunan Bzetmex, kripto para yatırımcılarının bu hareketli piyasada trendleri takip edebilmesi için ihtiyaç duydukları tüm araçları sunuyor. Yeni yılda da kripto para yatırımcılarının yanındayız."