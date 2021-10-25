Bitcoin'de son durum (25 Ekim 2021)
Bitcoin haftaya yükselişle başladı. Son zamanların dikkat çeken kripto parası SHIBA INU ise son 24 saatte yüzde 14 değer kazandı.
Bitcoin vadeli borsa fonu (ETF) New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. ETF'nin gördüğü yoğun ilgiyle çarşamba günü Bitcoin 66.930 dolara kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.
Rekorun ertesi günü Bitcoin yeniden 66.000 doların üzerine çıktı ancak bu seviyede kalıcı olamadı. Dün Bitcoin 61.000 doların altına geriledi.
Bitcoin bu sabah yeniden 62.000 doların üzerine çıktı.
Ethereum ise günlük yüzde 0.5 yükselişle 4.150 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 0.23 düşüşle 482 dolara gerilerken, Cardano (ADA) da yüzde 0.8'lik düşüşle 2.14 dolara indi.
SHIBA YÜKSELİYOR
Son günlerin en dikkat çekici altcoinlerinden olan SHIBA INU hızlı yükselişini yeni haftaya da taşıdı. SHIBA son 24 saatte yüzde 14 değer kazandı. SHIBA, yatırımcısına son 1 haftada yüzde 45, 1 ayda ise yüzde 450 kazandırdı
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