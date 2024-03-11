Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doları aştı!

Kripto para birimi Bitcoin ilk kez 71.000 doların üzerine tırmandı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:33
Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doları aştı!
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 71 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2 trilyon 650 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,3'ten fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 10.30 itibarıyla 71 bin 50 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 986 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.


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