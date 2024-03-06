ABD'li yetkiliden Kongre'ye 'Bitcoin' çağrısı: 'Harekete geçmeliyiz...'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 21:13

Güncelleme: 06.03.2024 - 21:16

Behnam Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bitcoin'in (BTC) son fiyat hareketine işaret ederek "Kripto düzenlemesindeki boşluğu doldurmamız gerekiyor. Başka bir irrasyonel coşku dönemi beklemek yersiz" dedi.

ORTADAN KALKACAĞI DÜŞÜNCESİ "YANLIŞ"

Behnam, sözlerine şöyle devam etti:

"Kripto paranın ortadan kalkacağı düşüncesi bence yanlış bir söylem. Harekete geçmemiz gerekiyor. Kongre'nin, bu boşluğu doldurmak için harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle de açıkça bir 'emtia' olan Bitcoin konusunda..."

Behnam, Bitcoin (BTC) ve Etherium'a (ETH) atıfta bulunarak, "İşte en büyük tokenlerden ikisi; tüm kripto para kapitalizasyonunun yaklaşık yüzde 60 ila 70'ini oluşturuyorlar. Kripto düzenlemeleri konusunda Kongre'nin harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

"YASA, KONGRE'DEN GEÇERSE..."

Behnam ayrıca, kamuoyunda "Bitcoin yasası" olarak bilinen, geçen yıl Temsilciler Meclisi Tarım ve Finansal Hizmetler Komitelerinden geçen, ancak oylamaya sunulmayan, 21. Yüzyıl için Finansal Yenilik ve Teknoloji Yasası'nın (FIT) Kongre'den geçmesi halinde, başkanı olduğu CFTC'nin "12 ay içinde düzenleyici bir çerçeve oluşturabileceğinden emin olduğunu" söyledi.

ROSTIN BEHNAM KİMDİR?

Rostin Behnam, ABD'li bir avukat ve hükümet bünyesinde türev piyasalarını düzenleyen, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) 15. başkanıdır.

Behnam, 2017'de eski Başkan Donald Trump tarafından beş üyeli CFTC komisyonuna aday gösterilmişti. 2022'nin Ocak ayında Başkan Joe Biden tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından CFTC'nin 15. Başkanı olarak yemin etti. CFTC'deki görevi, "merkezi olmayan finansın hızlı gelişimiyle ateşlenen tarihi bir büyüme ve yenilik" dönemine denk geldi.

Küresel mali krize karşı geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü reformların şiddetli bir savunucusu olan Behnam aynı zamanda, finansal piyasalarda çeşitlilik, eşitlik ve katılım (DEI) ile dijital varlık piyasalarında "federal düzenlemelerin" önde gelen savunucularından biridir.