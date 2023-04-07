Biyometrik imza uygulamasına EGİAD’dan destek

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:30

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 10:30

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Taylan Akbaş’ın Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz danışmanlığında 2020 yılında bitirme tezi olarak hazırladığı Biometrix projesi, 2021 yılında Bilimsel Araştırma Projesi olarak geliştirildi. İmza sahteciliğini neredeyse imkansız hale getiren ve uzaktan imza imkanıyla belge ve onay işlemlerini kolaylaştıran biyometrik imza projesi ile ticarileşmeyi hedefleyen Akbaş, 2022’nin mayıs ayında Bilgi Teknoloji ve Transfer Ofisi bünyesindeki Minerva Kuluçka Merkezinde Qwerty Software Bilgi Teknolojileri adında bir şirket kurdu. Şirket altında çalışmalarına devam eden Akbaş’ın dijital imza konusunda birçok alanda büyük kolaylık sağlayacak projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kuluçka firmaların ticarileşme adımlarına destek olmak için geliştirdiği Siber Güvenlik Girişimcilik Programı’na başvuran 19 firmadan 5’i arasına girdi. Biometrix son olarak büyük bir başarıya imza atarak EGİAD Melekleri Yatırım Ağı tarafından çekirdek yatırım aldı. Projenin pilot uygulaması Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde yapılacak.

DOSYA KAYIP RİSKİNİ VE KAĞIT İSRAFINI AZALTACAK

Kullanıcıların istedikleri yer ve zamanda elektronik ortamdaki biyometrik imzaları ile belgelerini imzalayabilecekleri, blok zincir tabanlı bir mobil platform olan Biometrix, bulut mimarisi olarak tasarlandı. Akbaş, “Dosya kayıp riskini sıfıra indiren bu sistem sayesinde her yıl binlerce ağaç gereksiz kağıt kullanımı için kesilmekten kurtulacak. İmzalanan dosya sayısı ve sirkülasyonu sebebiyle hukuk büroları, devlet daireleri, üniversiteler, bankalar, hastaneler, emlak ve inşaat sektöründen şirketler, lojistik şirketleri ve fabrikalar bu projenin ilk müşterisi olma potansiyeli en yüksek olan kullanıcı grupları. İmzacının dijital kalem (Stylus) kullanarak kendi el yazısı ile tablete, cep telefonuna veya bilgisayara attığı imza, normal bir kalem ile attığı ıslak imza gibi kişinin biyometrik verisidir. Bu biyometrik veri kimlik doğrulama işlemleri için kullanılır. Retina, parmak izi gibi çeşitli doğrulama sistemleri olsa da biyometrik imzanın kullanımı birçok açıdan diğer sistemlerden önde” dedi.

İMZA SAHTECİLİĞİ NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GELECEK

Projenin amacından bahseden Akbaş, “Biometrix sistemi ile kullanıcılara istedikleri bir dosyaya kendi biyometrik imzalarını atmalarını, imzanın doğrulanmasını ve her bir imza işleminin yönetimi ve bakımını kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Kullanıcılar Biometrix mobil uygulamasını kullanarak, istedikleri yer ve zamanda istedikleri bir dosyayı imzalayabilecek, imzalarını doğrulayabilecek ve imzalanan dosyayı kişisel sebeplerle ya da herhangi bir iş akış sürecinde kullanabilecekler. İmzalanan dosya içeriğinin yanında kullanıcının biyometrik imzası ve imzanın resmi, işlemin yapıldığı yerin enlem ve boylam bilgisi, doğrulama puanı, zaman damgası gibi birçok bilgi içerecek. Böylelikle kullanıcılar, herhangi bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan, kolayca işlemlerini tamamlayabilecek. İmza sahteciliğinin neredeyse imkansız olduğu Biometrix uygulamasında kullanıcılar, istedikleri zaman her bir dosya için ayrı hazırlanmış adli bilişim raporlarına ulaşabilecek” diye konuştu.

"PROJE, GURUR KAYNAĞIMIZ"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer projenin başarısı hakkında şunları söyledi: “Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans bitirme projesi olarak başlayan biyometrik imza çalışmaları, Proje Destek Ofisimizce yürütülen Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) çerçevesinde desteklendi. Projenin ticarileşmesi için kurulan Qwerty Software Bilgi Teknolojileri A.Ş. bir yandan biyometrik imza ürününün üniversitemizde yaygın biçimde kullanılması için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da EGİAD tarafından yapılan yatırım ile desteklenmesi büyük bir gurur kaynağı oldu. Ürünün uluslararası tanınırlığının sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Öğrencimizin başarılarının devamını diliyorum.”

BİYOMETRİK İMZALARI YAPAY ZEKA DOĞRULAYACAK

Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ise “Kullanıcılar Biometrix mobil uygulamalarını kullanarak istedikleri yer ve zamanda istedikleri bir dosyayı taratabilecek ve akabinde imzalayabilecek, attıkları biyometrik imzaları yapay zeka algoritmalarımızla doğrulayabilecek ve imzalanan dosyayı organizasyonun bir iş akış sürecinde kullanabileceklerdir. Uygulamamız hukuk büroları, devlet daireleri, üniversiteler, bankalar, hastaneler, fabrikalar, kiralama hizmetleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren ve kendi süreçlerinde güvenli kimlik doğrulama hizmetlerine ihtiyaç duyan her kullanıcıya hitap etmektedir. Bu alanda benzeri olmayan Biometrix uygulamasının hızla hak ettiği başarıyı yakalayacağını düşünüyoruz” sözlerine yer verdi.