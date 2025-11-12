BKM verileri yayımlandı: Kredi kartından nakit çekimi çığ gibi büyüdü!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, son yıllarda kredi, banka ve ön ödemeli kart sayılarında belirgin bir artış yaşandı. Veriler, özellikle düşük faiz dönemlerinde kart kullanımının hızla yükseldiğini ortaya koydu.

2021 eylülünde başlayıp 2023 haziranına kadar süren düşük faiz döneminde, kart sayılarında rekor düzeyde artış kaydedildi. 2016’dan bu yana yıllık artış oranları incelendiğinde, 2022 ve 2023 yıllarında kart sayılarının çift haneli oranlarda yükseldiği görüldü. 2025’in ilk dokuz ayında ise banka kartlarında artış sürerken, ön ödemeli kartlarda uzun süredir ilk kez düşüş kaydedildi.

D Ü Ş ÜK FA İZ D ÖNEM İNDE KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEK İM ARTTI

Verilere göre, düşük faiz dönemlerinde ve enflasyonun yükseldiği süreçlerde yurttaşlar kredi kartıyla nakit çekime yöneldi. Kredi kartlarından yapılan nakit çekimlerin tutarları 2016’dan bu yana önemli ölçüde artarken, bu eğilimin özellikle 2022 sonrası hızlandığı görüldü. Banka kartlarıyla yapılan nakit çekimlerde de benzer bir artış yaşandı.

YURTİ Ç İ ALIŞVERİŞLERDE ARTIŞ HIZI YURTDIŞINI GE ÇT İ

Kredi kartıyla yapılan yurtiçi alışverişlerin işlem başına tutarları, yurtdışındaki harcamaları geride bıraktı. 2016’dan 2025’e kadar geçen sürede, kredi ve banka kartı harcamalarında yurtiçi kullanımın giderek daha fazla tercih edildiği belirlendi.

Bu eğilim, düşük faiz politikalarının vatandaşın ödeme alışkanlıklarını değiştirdiğini ve kartlı harcamalarda güçlü bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.