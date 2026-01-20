BKM yılın son tablosunu açıkladı: Kredi kartı harcamalarında yüzde 50 artış!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Aralık 2025 dönemine ilişkin kartlı ödeme verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler, Türkiye’de kart kullanımının hem adet hem de tutar bazında güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.

KART SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 142,1 milyona, banka kartı sayısı 209 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise 109,5 milyona ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış görülürken, ön ödemeli kart sayısında yüzde 2 düşüş yaşandı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 6 artışla 460,6 milyona yükseldi.

KARTLI ÖDEME TUTARLARINDA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artarak 2 trilyon 511,1 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 2 trilyon 143,6 milyar lirası kredi kartlarıyla, 359,7 milyar lirası banka kartlarıyla, 7,8 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Ödeme tutarları kredi kartlarında yüzde 50, banka kartlarında yüzde 55 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 76’lık düşüş dikkat çekti.

KARTLI ÖDEME ADEDİ 1,8 MİLYARA YAKLAŞTI

Toplam kartlı ödeme adedi aralık ayında yıllık bazda yüzde 11 artarak 1,8 milyara ulaştı. Ödemelerin 1 milyar 44,5 milyonu kredi kartları, 716,6 milyonu banka kartları, 34,5 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme adetlerindeki artış kredi kartlarında yüzde 13, banka kartlarında yüzde 27 olurken, ön ödemeli kartlarda yüzde 74’lük gerileme kaydedildi.

İNTERNETTEN VE TEMASSIZ ÖDEMELER ÖNE ÇIKTI

İnternetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 46 artarak 760,4 milyar liraya yükseldi. Bu tutar, toplam kartlı ödemelerin yüzde 31’ini oluşturdu. İnternetten kartlı ödeme sayısı yüzde 3 artışla 250,4 milyona çıkarken, toplam ödeme adetleri içindeki payı yüzde 14 oldu.

Temassız ödemeler de yükselişini sürdürdü. Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 12 artarak 1 milyar 190,9 milyona ulaşırken, temassız ödeme tutarı yüzde 52 artışla 768,5 milyar liraya çıktı. Aralık ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ünün temassız gerçekleştiği görüldü.