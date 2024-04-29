Bloomberg HT'nin anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun kritik eşiğe ulaşacağını öngördü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:55
Bloomberg HT'nin anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
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Bloomberg HT'nin gerçekleştirdiği ankette piyasa katılımcılarının beklentisi nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 70 olacağı yönünde.

Ankette aylık olarak ise enflasyonda yüzde 3,2'lik beklenti oluştu.

Ankete göre nisan enflasyonu için en düşük aylık beklenti yüzde 2,3; en yüksek beklenti yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 70,7; en düşük ise yüzde 68,3 seviyesinde belirlendi.

Bu anket döneminde 2024 yılsonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise 21 kurumun katılımıyla bir önceki anket dönemine göre düşüşle yüzde 43 oldu. Bir önceki anket döneminde tahmin yüzde 44 seviyesindeydi.

Ayrıca 21 kurumun katılımıyla gerçekleşen 2024 yılı enflasyonunda zirve tahmini de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 75 oldu.


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