Son dakika... TCMB açıkladı! Konut fiyatları enflasyona yenik düştü

Son dakika haberi... TCMB verilerine göre konut fiyatları 2024 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 58,3 arttı, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı. Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67,07 olarak kaydedilmişti.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:13
Son dakika... TCMB açıkladı! Konut fiyatları enflasyona yenik düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Şubat 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1216 oldu.

KFE, şubatta yıllık bazda yüzde 58,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,1 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında şubatta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,5, 2,0 ve 1,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 45,6, Ankara'da yüzde 72,9, İzmir'de yüzde 57,4 yükseldi.


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