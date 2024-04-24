Gıda enflasyonu zirveye tırmanıyor: Dünyada sadece iki rakibimiz kaldı!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:59

Güncelleme: 24.04.2024 - 10:59

Türkiye, gıda enflasyonunda zirvede yer almaya devam ediyor.

Gıda fiyatları, dünyada gerileme eğilimi gösterirken Türkiye'de ortalamının epey üstünde seyrediyor.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Türkiye'nin TÜİK verilerine göre, gıda enflasyonunda Venezula ve Lübnan'ı da geride bırakarak dünyada 3. sıraya yerleştiğini ifade etti.

Gıda fiyatlarında Türkiye'nin zirveyi yakın seyrettiğine vurgu yapan Şatıroğlu, "Arjantin ve Zimbabwe'den başka rakibimiz kalmadı" dedi.

Merkez Bankası'nın PPK raporunda yer alan, "Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır" ifadelerine de atıfta bulunan Tunç Şatıroğlu, "Kulanın artık" dedi.