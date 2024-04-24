Gıda enflasyonu zirveye tırmanıyor: Dünyada sadece iki rakibimiz kaldı!
Gıda fiyatları dünya genelinde düşüşe geçmesine rağmen Türkiye'de artmaya devam ediyor. Ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun ifadesine göre Türkiye, gıda enflasyonunda Venezuela ve Lübnan'ı geride bırakarak dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye, gıda enflasyonunda zirvede yer almaya devam ediyor.
Gıda fiyatları, dünyada gerileme eğilimi gösterirken Türkiye'de ortalamının epey üstünde seyrediyor.
Ekonomist Tunç Şatıroğlu, Türkiye'nin TÜİK verilerine göre, gıda enflasyonunda Venezula ve Lübnan'ı da geride bırakarak dünyada 3. sıraya yerleştiğini ifade etti.
Gıda fiyatlarında Türkiye'nin zirveyi yakın seyrettiğine vurgu yapan Şatıroğlu, "Arjantin ve Zimbabwe'den başka rakibimiz kalmadı" dedi.
Merkez Bankası'nın PPK raporunda yer alan, "Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır" ifadelerine de atıfta bulunan Tunç Şatıroğlu, "Kulanın artık" dedi.
Gıda enflasyonunda Venezula ve Lübnan'ı da geride bırakan Türkiye artık dünyada 3. sırada (TÜİK'e göredir)— Tunç Şatıroğlu (@TuncSatiroglu) April 24, 2024
Arjantin ve Zimbabwe'den başka rakibimiz kalmadı.
"Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."
Kulanın artık. pic.twitter.com/1qpzPY28Dv
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