Bloomberg'ten 'Türkiye' analizi: Yatırımcıları korkutuyor

11 Aralık 2021 Cumartesi, 12:42

Dolar/TL’de geçen gün 13,95 ile yeni zirveyi görürken, Merkez Bankası bir kez daha kura müdahale etti. TCMB'nin doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı üçüncü döviz müdahalesi ise dış basında da yer aldı.

Bloomberg tarafından hazırlanan analizde, "Piyasalar tarafından çok gevşek olarak görülen faiz oranı politikasının ortasında para birimi hızla kayıp yaşarken bu ay gelen üçüncü müdahale, TL'nin serbest düşüşünü durduramadı" ifadelerine yer verildi.

Analizde, "Lira, Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini düşürdüğü eylül ayının sonundan beri, Erdoğan'ın daha yüksek oranların enflasyonu körüklediği ve bundan kaçınılması gerektiğine dair alışılmışın dışında inancına boyun eğerek yüzde 38 değer kaybetti. Para birimindeki derin negatif reel getiriler yatırımcıları korkutuyor" yorumu yapıldı.

"GERİ DÖNÜŞÜ TETİKLEMEYECEK"

Bloomberg'e konuşan analist Piotr Matys, "Negatif bölgenin derinliklerinde reel faiz oranlarının sağlam bir şekilde desteklediği yukarı yönlü önyargı ile döviz müdahaleleri dolar/TL'de sürdürülebilir geri dönüşü tetiklemeyecek" dedi.

Piyasaların 16 Aralık'taki toplantıyı beklediğinin altını çizen Bloomberg, "Buradaki endişe, Erdoğan'ın daha yüksek oranlara karşı çıkışını iki katına çıkarması ve türbülanstan piyasayı sorumlu tutması olarak görülüyor" ifadelerine yer verdi.