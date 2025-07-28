Bodrum’da lüks otel zincirine sürpriz ortaklık: İlham Aliyev’in kızlarından 500 milyon Euro’luk 'yatırım'!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11 yıl önce yaklaşık 650 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen ve Uzakdoğu menşeli lüks otel zinciri Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ilk oteli olan Mandarin Oriental Bodrum’a, Azerbaycan’ın önde gelen grubu Pasha Holding yaklaşık 500 milyon Euro yatırımla yüzde 50 ortak oldu.

ORTAKLIKLARLA BÖLGE TURİZMİNDE YENİ DÖNEM

İki büyük holdingin bölgedeki turizm yatırımlarını artırmak amacıyla yeni iş birlikleri gerçekleştirdiği öğrenildi. Pasha Holding’in doğrudan Aliyev ailesiyle bağlantısı olmasa da, kayıtlarda büyük ortaklarının İlham Aliyev’in kızları Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva olduğu belirtiliyor.

ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ GEÇEN YIL İMZALANDI

Astaş Holding’in 2014 yılında Bodrum’da hayata geçirdiği ve 132 konaklama ünitesine sahip olan otel, Avrupa ve dünya çapında 140’tan fazla ödül kazanarak en iyi lüks resort oteller arasında yer aldı. Astaş Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı ile Pasha Holding CEO’su Jalal Gasimov, geçen yıl ortaklık sözleşmesini imzalamıştı.

PAHSA HOLDING YÜZDE 50 HİSSEYİ ALDI

Azeri grup, Mandarin Oriental Bodrum’daki yüzde 50 hisseyi yaklaşık 500 milyon Euro karşılığında aldı. Vedat Aşcı, ortaklık sonrası yaptığı açıklamada, “Böylesine başarılı bir projenin yatırımcısı olmaktan gurur duyuyorum. Bodrum’un dünya jet-set destinasyonları arasındaki yerini güçlendirmemize ciddi katkı sağladık. Pasha Holding ile yaptığımız bu ortaklığın, hem ülkemize hem Bodrum’a büyük değer katacağına inanıyor, tüm taraflara ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Astaş Holding’in yatırımcısı olduğu 132 konaklama ünitesinden oluşan otel projesinin inşaatı Eylül 2011’de başladı ve 7 Temmuz 2014’te hizmete açıldı.

PAŞAYEV AİLESİNİN ETKİSİ

Mandarin Oriental Bodrum’da 8 ila 15 milyon Euro değerinde, yüzme havuzlu ultra lüks villalar bulunuyor. Bakü’deki ünlü Absheron Hotel’in sahibi olan Pasha Holding, Azerbaycan bankacılık sektörünün üçte birini yönetiyor. Paşayev ailesi, Azerbaycan’ın en güçlü ailelerinden biri olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi Mihriman Aliyeva da bu ailenin bir üyesi. Pasha Bank ise 2013’te Gürcistan’ın ardından Türkiye pazarına giriş yaptı. Holdingin 2021 Aralık itibarıyla varlıkları 15.5 milyar Manat (yaklaşık 9.5 milyar dolar) seviyesinde.

ASTAŞ’IN ULUSLARARASI KÖKENİ

Astaş, uluslararası ticaret faaliyetlerini yürütmek üzere Vedat Aşcı tarafından Almanya’da kuruldu. 2010’da, Türkiye’nin seçkin tatil bölgelerinden Bodrum Türkbükü Cennet Koyu’ndaki proje arazisini satın aldı. Mandarin Oriental Hotel Group tarafından işletilen bu projede, lüks resort otel, tatil villaları ve konutlar yer alıyor. İnşaat Eylül 2011’de başladı ve otel 7 Temmuz 2014’te kapılarını açtı.