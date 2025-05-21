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Bodrum’da tatilin bedeli İstanbul ev kiralarına eşdeğer!

Bodrum’da tatilin bedeli İstanbul ev kiralarına eşdeğer!

21.05.2025 11:12:00
Güncellenme:
DHA
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Bodrum’da tatilin bedeli İstanbul ev kiralarına eşdeğer!

Bodrum’da yaz sezonu hareketlenirken otel ve plaj fiyatlarının yüksekliği dikkat çekiyor. Tatilciler erken rezervasyon yapmaları ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. İnşaatların durdurulması ve temizliğin sağlanması turizm sezonunun verimli geçmesi için büyük önem taşıyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla otel oda fiyatları kişi başı 2 bin liradan başlayıp 43 bin liraya kadar yükseliyor. Özel plajlara giriş ücretleri ise harcama limitiyle birlikte 6 bin liraya kadar çıkıyor. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, tatil planlayanlara fiyatlardan etkilenmemek için erken rezervasyon yapmaları ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

BODRUM’DA YAZ SEZONU BAŞLIYOR

Dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum’da yaz sezonu hareketlendi. Hizmet kalitesine göre değişen fiyatlarla yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. İlçedeki özel plajlara giriş ücretleri 1000 liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıkıyor. Otellerdeki oda fiyatları ise konaklama tercihine göre kişi başı gecelik 2 bin liradan 43 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

FİYATLAR HİZMET KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, Bodrum’un Ortakent, Bitez, Gümüşlük, Akyarlar, Torba, Yalıkavak ve Türkbükü gibi bölgelerden oluştuğunu belirtti. “Her kesime hitap eden seçenekler var. Otellerde oda fiyatları kişi başı gecelik 2 bin liradan başlayıp Türkbükü ve Yalıkavak gibi bölgelerde 43 bin liraya kadar çıkabiliyor. Şehir merkezinde ise kişi başı 2 bin liraya konaklamak mümkün” dedi.

HER BÜTÇEYE UYGUN PLAJ SEÇENEKLERİ VAR

Şahin, plaj işletmelerinin çeşitliliğine de dikkat çekti: “Bodrum’da ücretsiz halk plajları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeye ait nitelikli plajlar bulunuyor. Ayrıca bölge ve lükse göre özel plaj işletmeleri var. Bu özel plajlarda harcama zorunluluğu ve hizmet kalitesi değişiyor. Fiyatlar kişi başı 1000 liradan başlayıp 6 bin liraya kadar çıkabiliyor.”

SAHTE REZERVASYONLARA KARŞI ÖNLEM ALIN

Tatil planlayanlara erken rezervasyon yapmaları çağrısında bulunan Şahin, “Talep arttıkça fiyatlar yükseliyor. Tatil son ana bırakılırsa fiyatlar artıyor. ‘Ucuz tatil fırsatı’ diye dolandırıcıların tuzağına düşmeyin. Rezervasyon yaptırmadan önce Turizm ve Ticaret Bakanlıkları üzerinden otelin doğruluğunu kontrol edin. Ayrıca tatil alacağınız acentelerin TÜRSAB ve Kültür Bakanlığı’na bağlı olup olmadığını araştırın. Otel adresi ve telefon bilgilerinde tutarsızlık varsa dikkatli olun” dedi.

BAYRAM TATİLİNİN UZATILMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması beklentisi olduğunu aktaran Şahin, “Bu bizim için can simidi olacak, turizmciler umutlu. Böyle bir duyuru önceden yapılırsa vatandaş erken rezervasyon yapar, turizmciler de hazırlıklarını ona göre yapar” dedi.

İNŞAATLAR DERHAL DURDURULMALI

Bodrum’daki inşaat yasağının 15 Mayıs’ta başladığını hatırlatan Şahin, “Ancak inşaat faaliyetleri devam ediyor, beton mikserleri ve hafriyat kamyonları gürültü ve görüntü kirliliği yaratıyor. Otellerin yanındaki inşaatlar nedeniyle şikayetler alıyoruz. Turistler dinlenmek için geliyor, turizm sezonu başladı. 5 ay sürecek sezon için zaman az. İnşaatlar derhal durdurulmalı, yollar bayrama kadar temizlenmeli” diye konuştu.

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