Bodrum'da sezon açılıyor; plaj ücreti 10 bin euro, lahmacun ise 200 TL'ye kadar çıkıyor

22 Mayıs 2022 Pazar, 10:54

Yurttaş, ekonomik krizle boğuşmaya devam ederken, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da tatil yapmak ise yüksek fiyatlar nedeniyle neredeyse imkansız hale geldi.

Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.

BODRUM OTELCİLER DERNEĞİ BAŞKANI: HER HİZMETİN BİR FİYATI VARDIR

Her hizmetin bir bedeli olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Daha salaş yerlerde lahmacuna daha fazla fiyat ödeniyorsa orada duracaksınız. Hizmet kötüyse mutlaka hak aranmalıdır. Ben bu duruma karşıyım. Doğru hizmet vermeyen işletmenin yüksek fiyatlar belirlemesini kabul etmiyorum" dedi.

"LAHMACUNUN 200 TL OLMASININ MUTLAKA BİR NEDENİ VARDIR"

Dengiz, "Her hizmetin bir fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giymenin bir bedeli olduğu gibi. Daha uygun fiyatlı da gömlek giyebilirsiniz. Bizdeki otelcilik de hizmet de bu şekildedir. İyi hizmet veren otellerin, özel plajların fiyatı bellidir. Orta kalitedeki otellerde fiyatlar daha uygundur. Bu bedeli de verilen hizmete ödüyorsunuz. Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır" diye konuştu.

Dengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Özel plajların girişte müşterilerine ilk başlarda 150 lira gibi bir kredi açıyor. Bu kredinin içerisine içecek ve yiyecek alınabiliyor. Ayrıca özel plajların işletmecileri bölgenin ve denizin temizliğinin sorumluluğunu da üstleniyorlar. Bazı plajlarda verilen hizmetin bedeli bin 500 liraya kadar çıkıyor. Yeter ki doğru hizmet yapsınlar. Geçen sene yüksek sezonlarda özel plajlardaki localara giriş ücretleri 10 bin euroya kadar çıkmıştı. Bu rakam, plajdaki bir bölümün kapanması için verilen ücret"