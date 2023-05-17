BofA anketi: Yatırımcılar yıl başından beri en kötümser dönemde

Yayınlanma: 17.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 07:00

Bank of America'nın 251 fon yöneticisiyle 5 - 11 Mayıs tarihleri arasında yaptığı anket, yatırımcıların küresel ekonomiye ilişkin kötümser görüşte olduğunu gösterdi.

Anket katılımcılarının yüzde 65'i ekonomide zayıflama beklerken üçte ikisi küresel ekonomik büyümede en olası senaryonun 'yumuşak iniş' olduğu görüşünde.

Mayıs'ta nakit oranı yüzde 5,6'ya yükselirken portföylerdeki hisse senetleri yılın en yüksek seviyesine çıktı. Portföylerdeki tahviller de 2009'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Güvenli limana kaçış kapsamında teknoloji hisseleri küresel finansal krizden beri en büyük 2 aylık artışını kaydetti. ABD'de devam eden borç limiti müzakerelerinin risk iştahını azalttığı görüldü.

Yapışkan enflasyon ve uzun süredir devam eden faiz artışlarının büyümeye zarar vereceği beklentisiyle Mayıs ayında küresel hisse senetlerindeki ralli duraklamıştı.

Ankette en büyük kuyruk riskleri olarak küresel resesyon ve bankaların kredi sıkışıklığı görüldü. Yüksek enflasyon, jeopolitik gerilim de diğer riskler arasında yer aldı.