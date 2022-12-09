Bank of America: 'Yatırımcılar altına yöneldi'
Bank of America'nın derlediği rapora göre yatırımcılar, 7 Aralık haftasında hisse senedi sattılar, altın aldılar.
Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, 7 Aralık haftasında küresel hisse senedi fonlarından 5,7 milyar dolar, tahvil fonlarından 0,1 milyar dolar ve nakit fonlardan 5,7 milyar dolar çıktı. Alkın fonları ise 65 milyon dolar büyüdü.
Gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarından 0,3 milyar doların çıktığı 7 Aralık haftasında, gelişmekte olan piyasa hisse senedi fonlarından da 0,8 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Gelişmekte olan piyasa tahvil fonlarından 16 haftadır sermaye çıkışı yaşanıyor, hisse senedi fonlarına ise önceki 6 hafta boyunca sermaye girişi olmuştu.
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