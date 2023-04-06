Bank of America açıkladı: 'Ons altın ikinci çeyrekte rekor seviyeye çıkabilir'

Dünyadaki belirsizlik ortamı ve ekonomilerdeki riskler altın ons fiyatını tırmandırmaya devam ediyor. Bank of America analistlerine göre ons altında fiyatın 2 bin 78 dolar olan rekoru kırması sadece bir zaman meselesi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:28
Bank of America açıkladı: 'Ons altın ikinci çeyrekte rekor seviyeye çıkabilir'
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Altın fiyatlarındaki tırmanış devam ediyor. Yurt içinde de bu gelişmelere paralel olarak aynı zamanda enflasyonist ortamda ‘güvenli liman’ algısıyla altın alımı artıyor.

Bank of America analistlerinin ons altın için ilk hedefleri 2 bin 100 dolar ve bu seviyenin ikinci çeyrek içinde görüleceğini düşünüyorlar.

Dün yayınlanan raporda, enflasonun ısrarla yüksek seyrettiği ve ekonomik endişelerin iş gücü piyasasında zayıflıkla birlikte devam ettiği ortamda altının temel görünümün güçlü olduğunu vurgulayan BofA analistler, teknik göstergelerin de altın için yukarı yönlü bir resim ortaya koyduğunu vurguladılar. 

Teknik analisti Paul Ciana'ya göre, altın fiyatının 2 bin 78 dolar seviesini kırması, 2 yıl sürecek ve 2 bin 500 dolar/ons seviyesine kadar devam edecek bir boğa piyasasının sinyali olabilir. Teknik göstergeere göre altın için 2 bin 78'in sonrasında dirençler 2 bin 118 ve 2 bin 195 dolar. 


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