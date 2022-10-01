BofA'dan zorunlu varlık tasfiyesi uyarısı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

Bank of America stratejistlerine göre, Wall Street'te hızla artan kayıplar, artık zorunlu varlık tasfiyesine dönüşüyor.

ABD hisse senetleri, mevduat makbuzları ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarını içeren NYSE Bileşik Endeksi, 200 haftalık hareketli ortalaması, 14 bin işareti ve 2018 ve 2020 zirveleri dahil olmak üzere birçok teknik destek seviyesini kırdı.

Bank of America'ya göre, bundan sonra birikmiş kayıplar, fonları nakit toplamak için daha fazla varlık satmaya zorlayarak satışları hızlandırıyor olabilir.

"En iyi Wall Street barometresi çöküyor"

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler Perşembe günü geçtikleri bir bilgi notunda "En iyi Wall Street barometresi" çöküyor, panik satışları bir merkez bankası müdahalesini zorunlu kılana kadar taktiksel olarak düşüş eğilimi bekledikleri görüşünü korudu.

S&P 500 Endeksi 2009’dan bu yana ve Nasdaq 100 Hisse Senedi Endeksi 20 yıldan beri ilk kez art arda çeyrek bazında üçüncü kaybına doğru ilerlerken yatırımcılar daha kötü bir piyasaya hazırlanıyor. Hisse senetleri Fed’in sıkılaşma politikalarıyla birlikte ekonomiyi resesyona sürükleyeceği ve gelirlerde baskı yaratacağı endişeleriyle tepetaklak oldu.

Hartnett, S&P 500'ün 3 bin 333'e düşmesini ve muhtemelen Kasım'daki G20 toplantısı tarihine yakın bir zamanda bir "politika paniği" yaratmasını beklediğini söyledi.

Hartnett, bundan sonra bir hisse senedi rallisi öngördüğünü, resesyon ve kredi şokunun getirilerde, dolarda ve Fed’in şahinliğinde bir zirveye yol açacağı gelecek yılın ilk çeyreğine kadar büyük bir düşüş yaşamasını beklemediğini vurguladı.









