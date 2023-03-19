Bölgede kayıtdışı istihdam yüzde 39

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 04:00

Buna göre 11 ili kapsayan bölgede 2021 itibarıyla istihdamda toplam 3.9 milyon kişi var. Bölgenin ülke istihdamındaki payı yüzde 13.3. Çalışanların 2.3 milyonu kayıtlı. Buna karşın 1.5 milyon çalışan ise kayıtdışı. Bölge genelinde kayıtdışı istihdam oranı yüzde 39’a ulaşıyor. Türkiye genelindeki toplam istihdam ise 28.7 milyon. Bunun 8.3 milyonu kayıtdışı. Kayıtdışı oranı yüzde 29. Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında bölgedeki kayıtdışı istihdamın büyüklüğü de daha net ortaya çıkıyor.

Rapordaki şu vurgu da dikkat çekti: “11 ili etkileyen deprem felaketinin başta kayıtdışı istihdam olmak üzere işgücü piyasaları üzerinde etkilerinin olması beklenmektedir.”

Rapora göre alınan önlemler ise istihdam kaybını sınırlayabilir.