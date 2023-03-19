Bölgede kayıtdışı istihdam yüzde 39
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın güncel “İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi” raporunda deprem bölgesine ayrı başlık açıldı.
Buna göre 11 ili kapsayan bölgede 2021 itibarıyla istihdamda toplam 3.9 milyon kişi var. Bölgenin ülke istihdamındaki payı yüzde 13.3. Çalışanların 2.3 milyonu kayıtlı. Buna karşın 1.5 milyon çalışan ise kayıtdışı. Bölge genelinde kayıtdışı istihdam oranı yüzde 39’a ulaşıyor. Türkiye genelindeki toplam istihdam ise 28.7 milyon. Bunun 8.3 milyonu kayıtdışı. Kayıtdışı oranı yüzde 29. Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında bölgedeki kayıtdışı istihdamın büyüklüğü de daha net ortaya çıkıyor.
Rapordaki şu vurgu da dikkat çekti: “11 ili etkileyen deprem felaketinin başta kayıtdışı istihdam olmak üzere işgücü piyasaları üzerinde etkilerinin olması beklenmektedir.”
Rapora göre alınan önlemler ise istihdam kaybını sınırlayabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı ile Pelikancı Selman Öğüt arasında tartışm
- CHP'den 'Muharrem İnce' yorumu
- Ünlü oyuncu CHP'den milletvekili aday adayı oldu
- 'Milyon verip aldılar ama...'
- 'Artık hiçbir şey söylemek istemiyorum'
- Muhalefet 'düşman' oldu!
- RTÜK sansür için iş başında: Halk TV'ye inceleme
- İmamoğlu seçimleri işaret etti, tek şartı açıkladı
- Meral Akşener'den 'Muharrem İnce' açıklaması
- 'Meşveret'çiler seçim kararını açıkladı