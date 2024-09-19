Bolu'da madende bakım onarım çalışmasında meydana gelen kazada 1 kişi öldü
Bolu'da madende bakım onarım çalışmasında meydana gelen kazada 1 kişi öldü
Bolu'nun Mengen ilçesindeki özel bir maden ocağında bakım onarım çalışması yapıldığı sırada meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Gökçesu beldesi Yeni Mahalle'de bulunan ve üretime kapalı özel bir kömür madeninin eksi 150-170 kotunda yapılan bakım onarım çalışmasında işçilerden İsa Ceylan vagonun kayması sonucu sıkıştı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ocağa giren ekipler, Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İsa Ceylan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Etiketler: #İş Kazası #işçiler #kaza #maden ocağı
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