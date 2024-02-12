Bor Şeker kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? Bor Şeker halka arz sonuçları açıklandı
Bor Şeker A.Ş. 26,54 TL sabit fiyat üzerinden 7-8-9 Şubat 2024 tarihleri arasında talep topladı. Beklenen Bor Şeker halka arz sonuçları son dakika açıklandı. Peki, Bor Şeker kaç lot verdi.
SPK, Bor Şeker AŞ'nin 26,54 liradan halka arz başvurusuna onaylamış ve halka arz için talep toplanmıştı. Bor Şeker (BORSK) halka arz sonuçları açıklandı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, halka arzda toplam 276.480.745 TL talep toplandığı belirtildi.
BOR ŞEKER HALK ARZ SONUÇLARI
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Bor Şeker A.Ş. ("Bor Şeker") paylarının halka arzında 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 70.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede, Bor Şeker paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 74.181.414 TL, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcı kategorisinde 638.711 TL, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 176.410.620 TL, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise 25.250.000 TL olmak üzere toplam 276.480.745 TL nominal talep toplanmıştır.
Bor Şeker'in 1.857.800.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 70.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 2.598.451 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 273 adet çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcıya, 198 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 8 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 2.598.930 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.
Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 59,09, çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılar için yüzde 0,91, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30,0 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 10,0 olarak gerçekleşmiştir.
BOR ŞEKER KAÇ LOT VERDİ?
1.85 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Bor Şeker toplamda 70 milyon lot dağıtımı yapmayı hedefledi. 26,54 TL fiyattan halka arz edilen firmanın, konsorsiyum liderliğini Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürüttü. Bor Şeker halka arz sonuçlarına göre; bireysel yatırımcı başına 16-17 lot dağıtıldı.
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