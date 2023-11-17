Borçla yaşıyoruz

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Artan hayat pahalılığı ve enflasyonun yükselmesiyle birlikte kredi ve kredi kartı kullanımında ciddi artışlar oldu. Türkiye’nin en büyük nüfusa sahip şehri olan İstanbul 3.7 trilyon lira ile en borçlu iller listesinde birinci oldu. İstanbul’u 1.4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor. İzmir ise üçüncü sıraya 521 milyar lira borçla yerleşti.

100 KİŞİDEN 12’Sİ YASAL TAKİBE DÜŞTÜ

Ege Bölgesi’nde, bankalara en çok kredi borcu olan iller arasında 521.714.547 TL ile İzmir birinci oldu. İzmir’i, Denizli, Muğla, Manisa ve Balıkesir takip etti. Diğer yandan, Türkiye genelinde kredi kartı borcu yılın ilk 10 ayında yüzde 119 artışla 1 trilyon liraya yaklaştı. Her 100 kişiden 12’si borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü.