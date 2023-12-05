Borçlar ve icra dosyaları arttı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

Rapora göre bankacılık sektörü yılın ilk 10 ayında yüzde 44.7 artışla 486 milyar lira net kâr elde ederken KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan borçları aynı dönemde yüzde 48.3 artarak 3.1 trilyon liraya yükseldi. Tarım sektörünün bankacılık sistemine olan kredi borçları da yüzde 67.5 artarak 551.1 milyar liraya kadar yükseldi. Yine bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle yurttaşlardan olan alacaklarının bakiyesi 17-24 Kasım haftasında 45.6 milyar lira artarak 2 trilyon 523 milyar liraya kadar yükseldi. Yılbaşından bu yana ise tüketici kredileri yüzde 35 artarak 1 trilyon 512 milyar lira, kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 133 artarak 1 trilyon 57 milyar liraya yükseldi. Ayrıca BDDK’nin bankacılık sektörüne ilişkin verilerinden yapılan hesaplamalara göre yurttaşlar bu yıl ocak-ekim döneminde bireysel krediler ve kredi kartı borç bakiyeleri için bankacılık sektörüne yüzde 91.1 artışla 282.1 milyar lira faiz ödedi. Bunların yanında 1 Ocak-1 Aralık’ta icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61.1 artarak 12 milyon 591 bini buldu. UYAP üzerinden açılan ve

icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 1 Aralık itibarıyla 21 milyon 727 bin oldu.