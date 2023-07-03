Borcu olanlar dikkat: Süre bugün doluyor!

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için tanınan süre bugün sona erecek.

AA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:56
Borcu olanlar dikkat: Süre bugün doluyor!
Abone Ol google-news

Vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son güne girildi.

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı.

İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 31 TEMMUZ'DA DOLACAK

Buna göre, başvuru süresi bugün, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak. Kanun gereğince söz konusu sürelerin uzatılması imkanı bulunmuyor. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca, vergi daireleri aracılığıyla da başvuru imkanı bulunuyor.


borç vergi borç yapılandırılması Borç yapılandırma borçlanma

İlgili Haberler

CHP'li Karabat’tan ‘Şimşek'in 4 günlük faturası’ değerlendirmesi: Borç 1 trilyon TL arttı!

CHP'li Karabat’tan ‘Şimşek'in 4 günlük faturası’ değerlendirmesi: Borç 1 trilyon TL arttı!
Hazine iki tahvilde 50 milyar TL borçlandı

Hazine iki tahvilde 50 milyar TL borçlandı
'Tek adam'ın faturası: Borçlar beş yılda beş katına çıktı

'Tek adam'ın faturası: Borçlar beş yılda beş katına çıktı

En Çok Okunan Haberler