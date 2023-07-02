Borcu olanlar dikkat! Yarın son gün...

Yayınlanma: 02.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 02.07.2023 - 10:37

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi. Yarına kadar devam edecek yapılandırmada süre uzatılmayacak.

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları... Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

BORÇ YAPILANDIRMASINDA BİR İLK

Bayram tatilinde de başvurular alınabiliyor. İnteraktif vergi dairelerinden başvuru yapılması mümkün olacak. Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

5 MİLYONA YAKIN MÜKELLEF YARARLANACAK

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı.

Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.

NE OLMUŞTU?

Vergi borcu yapılandırma için son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmış ancak sonrasında süre uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran’a çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.

30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak açıklandı.