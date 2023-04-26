Borda 7 bin katlık vurgun
Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, Türkiye’nin bor madenini tonu 384 dolardan sattığını belirterek “Madeni uç ürünlere dönüştürenler, aynı ürünü Türkiye’ye 7 bin kat daha fazla değerle satıyor” dedi.
Torun, iktidarın övündüğü rakamların Türkiye’nin ne denli büyük ölçüde “yağmalandığı ve sömürüldüğünün” göstergesi olduğunu belirtti.
Bor madeni işlendiğinde değerinin arttığını belirten Torun, “Tonunu 384 dolardan sattığımız bor madeni işlendiğinde, lazer teknolojisinde kullanılan kristal borun tonu 13 bin kat değer kazanarak 5 milyon dolara, askeri alanda kullanılan amorf borun tonu 5 bin kat değer kazanarak 2 milyon dolara satılıyor” dedi.
Torun, doğal kaynakların kamulaştırılması gerektiğini, stratejik bir planlamayla katma değeri artıracak yatırımlar yapılmasının şart olduğunu aktardı.
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