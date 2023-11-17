Bornova İstihdam Fuarı’nda 50 bin kişi iş başvurusu yaptı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:53

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:53

İzmir’de Bornova Belediyesi’nin 120 firma ve üniversite, oda ve derneklerin katılımıyla 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Bornova Büyükpark’ta düzenlediği İstihdam Fuarı’nın sonuç analizleri yayımlandı. Katılımcı firma, ünvirsite, oda ve derneklerle görüşmeler yapılarak hazırlanan sonuç analizlerine göre; 4 gün süren Fuar boyunca yapılan iş başvurularının sayısı 49 bin 744’e ulaştı. Bu başvuruların bin 641’i odalar, üniversiteler ve derneklere yapılırken, 512’si de Bornova Belediyesi Altın Bilezik İstihdam Merkezi’ne geldi. 47 bin 591 başvuru ise katılımcı firmalara yapıldı.

“İKİ ODA BİR İŞ”

Bornova Belediyesi’ne 2019 yılında yılın vizyon projesi ödülünü kazandıran Altın Bilezik Standı’na gelen 512 başvurunun 480’i iş talebi olurken, 20’si kurs talebi, 12’si ise kadınların evden çalışmasına yönelik bir çalışma olan “İki Oda Bir İş” projesine geldi.

İstihdam Fuarı’nın çok geniş bir kitleye hitap ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Vasıfsız işçilerin yanı sıra kadınlar, part-time iş arayanlar ve çıraklık çağındaki gençler de burada iş olanakları buldu. Ülkemizin ekonomisiyle ilgili herkesin kaygı duyduğu bu günlerde çok önemli bir buluşmayı ilmek ilmek dokuyarak gerçekleştirmiş olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.