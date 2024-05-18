Borsa, altın, dolar, Euro... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,16 kazançla tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:21
Borsa, altın, dolar, Euro... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Abone Ol google-news

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.036,41, en yüksek 10.652,28 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,45 değer kazancıyla 12.015,53 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,16 artışla 9.772,93 puan, Sanayi Endeksi 1,45 kazançla 15.039,81 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,56 değer kaybıyla 14.223,08 puan oldu.

AHLATCI DOĞALGAZ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,34 ile Ahlatcı Doğalgaz oldu. Ahlatcı Doğalgaz’ı, yüzde 14,60 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 13,01 ile Ülker Bisküvi izledi. 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,41 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,82 ile QUA Granite Hayal Yapı ve 5,82 ile Ege Endüstri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 620 milyar 787 milyon lirayla Koç Holding, 446 milyar 430 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 423 milyar 548 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,76 yükselişle 2.491 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 artışla 16 bin 302 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,04 artışla 32,2300 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,76 yükselişle 35,0060 lira oldu.

Geçen hafta 40,4920 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,93 artarak 40,8680 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,11 artışla 35,5020 liradan alıcı buldu.


Borsa İstanbul haberleri altın haberleri euro haberleri dolar haberleri

İlgili Haberler

İşlenmiş, sağlıksız gıdaların maliyeti: 20 trilyon dolar

İşlenmiş, sağlıksız gıdaların maliyeti: 20 trilyon dolar
Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar/TL'de yatay seyir sürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 17 Mayıs 2024 döviz fiyatları
Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!

Türk yatırımcılar 2023’te kriptodan 950 milyon dolar kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Denizli Büyükşehir Belediyesi kafelerinde yeni dönem: Alkol satışı oy çokluğuyla kabul edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi kafelerinde yeni dönem: Alkol satışı oy çokluğuyla kabul edildi
Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser

Neşe Karaböcek sahneye geri döndü: 5 Yıl Sonra 2,5 Saatlik Konser
Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir

Marmara’daki hilafet çalıştayına tepki: Laiklik kırmızı çizgimizdir
Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı

Galatasaray, filede Aslıhan Kılıç ve Eylül Akarçeşme’yi kadrosuna kattı
Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'

Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama: 'Bu dava siyasi bir dava'
Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…

Ampute edilen bacağının etinden arkadaşlarına yemek yaptı…
Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...

Son Dakika: İlaç raporlarıyla ilgili yeni karar! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı...
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı