Türkiye’de Borsa İstanbul, Kurban Bayramı dolayısıyla 6–9 Haziran 2025 tarihleri arasında işlem yapmayacak. Peki, Borsa bugün açık mı? Borsa ne zaman açılacak?
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
10 Haziran 2025 Salı günü, Borsa İstanbul normal işlem takvimine geri dönecek ve hisse senedi ile VİOP işlemleri yeniden başlayacak.
Pay Piyasasında, 3 Haziran tarihli işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü, 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.