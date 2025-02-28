Borsa güne düşüşle başladı: 28 Şubat 2025 Cuma Borsa İstanbul'da son durum...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 düşüşle 9.696,68 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,40 puan ve yüzde 0,46 azalışla 9.696,68 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,39 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,32 ile iletişim oldu.
Yurtiçinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 9.741,07 puandan tamamlandı.
KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleriyle negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün yurtiçinde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) 2024 yılının 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.
2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12 olan ekonomistlerin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.
Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.
Analistler, bugün yurtiçinde işsizlik oranı ve büyüme, yurtdışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve toptan eşya stoklar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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