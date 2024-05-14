Borsa güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:30
Borsa güne nasıl başladı?
Abone Ol google-news

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,63 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.098,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,67 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puanla günü tamamladı.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz ise, "Açıkladığımız 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek." ifadesini kullandı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tank Palet Fabrikası'nda neler oluyor? Mehmet Şimşek 'tasarruf' diyor ama... TSK’nin 1 liraya yaptığını BMC 4 buçuk liraya yapıyor!

Tank Palet Fabrikası'nda neler oluyor? Mehmet Şimşek 'tasarruf' diyor ama... TSK’nin 1 liraya yaptığını BMC 4 buçuk liraya yapıyor!
Hollanda’da mutlaka gezmeniz gereken 7 efsanevi yer

Hollanda’da mutlaka gezmeniz gereken 7 efsanevi yer
MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?

MetroPOLL anketi: Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?
Ünlü oyuncu Anıl Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Ünlü oyuncu Anıl Tetik, oyunculuğu bıraktığını açıkladı
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis memurunun evleri aranıyor!

'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme: 3 polis memurunun evleri aranıyor!
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu
Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'na yaş engeli! Görevleri sonlandırıldı

Metin Akpınar ve Erman Toroğlu'na yaş engeli! Görevleri sonlandırıldı
Ünlü leylek çifti Yaren ve Nazlı, 4 yavrusundan ikisini kaybetti!

Ünlü leylek çifti Yaren ve Nazlı, 4 yavrusundan ikisini kaybetti!