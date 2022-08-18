Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 azalışla 2.979,41 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,59 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 2.979,41 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,25 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,42'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,67'yle finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.983,22 puana taşımasının ardından günü de yüzde 2,29 artışla 2.980,00 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazeledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.
TCMB FAİZİ SABİT TUTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR
Yurt içi piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, veri gündeminde ise EuroBölgesi'nde enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.
Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izleneceğini vurgulayarak teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.000 ve 3.020 seviyelerinin direnç, 2.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 14 düzeyinde bulunan politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor.
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