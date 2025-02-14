Borsa güne yükselişle başladı: 14 Şubat 2025 Cuma Borsa İstanbul'da son durum...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.930,00 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.930,00 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 1,07 ile spor kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile ticaret oldu.
Yurtiçinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kazanarak 9.914,68 puandan tamamladı.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izleniyor.
Analistler, bugün yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları, yurtdışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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