Borsa güne yükselişle başladı

Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:21

Güncelleme: 21.06.2023 - 10:21

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,93 puan artışla ve yüzde 0,55 değer kazanarak 5.280,54 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,55 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,02 ile metal ana sanayi oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0.34 değer kaybederek günü 5.251,61 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

Banka'nın geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarının devam edebileceğine ilişkin yönlendirmeler ve Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl bitene kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını ifade eden analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.150 seviyelerinin destek, 5.300 ve 5.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.