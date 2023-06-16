Borsadaki üç şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul’da üç şirket hisselerini geri aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:57
Borsadaki üç şirketten hisse geri alımı
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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 5.518,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,03 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.518,51 puana yükseldi.

Uzmanlar, borsada artık ekonomi yönetiminin adımlarının beklendiğini söylemişti. Şirketlerin geri alım hamleleriyse devam ediyor.

Investing’in aktardığına göre dün borsada üç şirket hisselerini geri aldı. İşte o hisseler...

  • MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
  • Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
  • Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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