Borsadaki üç şirketten hisse geri alımı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 09:57

Güncelleme: 16.06.2023 - 10:04

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 5.518,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,03 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.518,51 puana yükseldi.

Uzmanlar, borsada artık ekonomi yönetiminin adımlarının beklendiğini söylemişti. Şirketlerin geri alım hamleleriyse devam ediyor.

Investing’in aktardığına göre dün borsada üç şirket hisselerini geri aldı. İşte o hisseler...