Borsa güne yükselişle başladı: Gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararında!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:04

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,38 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.095,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,02 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,57 ile sigorta oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybederek 10.076,99 puandan tamamladı.

FED'İN ARDINDAN GÖZLER AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurtiçinde TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurtdışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz kararı, ABD, Euro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.