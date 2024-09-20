Borsa günler sonra yakaladığı 10 bine tutunamadı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:53

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:57

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 10,92 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.986,53 puana çıktı. Endeks seans içerisinde 10.008'e kadar yükseldi. Böylece BIST 100, 5 Eylül tarihinden beri ilk kez 10 binin üzerini gördü.

Gün ortasına doğru gerileyen BİST 100 endeksi, 9969 seviyesine gerileyerek günler sonra çıktığı 10 bin rakamına tutunamadı.

SEKTÖREL ENDEKSLERDE SON DURUM

Sektör endekslerinde bankacılık yüzde 0,05 ve holding yüzde 0,05 değer kazanırken en çok kazandıran endeks yüzde 0,47 ile iletişim, en çok gerileyen endeks ise yüzde 0,30 ile taş toprak oldu.

FAİZ KARARI YÜKSELİŞLE YANSIDI

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tutması kararının ardında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazancıyla 9.975,61 puandan tamamlamıştı. Merkez kararının ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise şu sıralarda 254,2 baz puanla Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede görünüyor.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.