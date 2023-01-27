Borsa günü düşüşle tamamladı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 18:33

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:39

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,82 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,69 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,77 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarda risk iştahının arttığını Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını söyledi.

Haftaya ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararları ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı ekonomik görünüm raporunun piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, ADP istihdam raporu, Çin'de sanayi karları, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, Almanya'da büyüme, Japonya'da sanayi üretimi, işsizlik oranı, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi, hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.