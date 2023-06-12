Borsa günü düşüşle tamamladı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:38

Güncelleme: 12.06.2023 - 18:38

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,79, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,52 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

5.730,19 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 5.500-5.600 bandında dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantısında faiz artırımına ara vereceğine ilişkin beklentilerin güçlü kalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

Yarın ABD'de enflasyon verisinin yanı sıra Almanya'da enflasyon ve ZEW endeksleri, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.