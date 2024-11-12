Borsa günün ilk yarısında geriledi: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 9.258,82 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,96 puan azalışla 9.258,82 puana indi. Toplam işlem hacmi 40,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,57 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,57 ile bilişim oldu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin endişeler ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izliyor.
ABD'de Donald Trump'ın seçilmesiyle beraber kripto para piyasası gibi riskli varlıklara ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya girecek olması bu alanda risk iştahını artırırken, Fed'in aralık ayında yapacağı toplantıda sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcıların odağında bulunuyor.
Analistler, günün geri kalanında yurtiçinde ve yurtdışında veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.350 ve 9.450 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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