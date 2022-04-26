Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 2.494,69 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,09 puan değer kazanarak 2.494,69'a çıktı. Toplam işlem hacmi 18,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Analistler, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.
Bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliğin de devam ettiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.
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